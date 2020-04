Nasce primeiro filho de Boris Johnson e Carrie Symonds

LONDRES, 29 ABR (ANSA) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e sua noiva, Carrie Symonds, informaram nesta quarta-feira (29) o nascimento de seu primeiro filho. O premier, que acabou de se recuperar de Covid-19, fez o anúncio através de seu porta-voz.

“O primeiro-ministro e a sra. Symonds estão emocionados em anunciar o nascimento de um menino saudável no início dessa manhã. Tanto a mãe como o bebê estão muito bem”, disse, acrescentando que o casal “agradece o trabalho fantástico do serviço de obstetrícia do NHS [o sistema de saúde do país]”.

O menino é o quinto filho de Johnson, que teve os primeiros quatro durante seu segundo casamento com Marina Wheeler. Segundo a mídia britânica, o nascimento do bebê não era esperado para esse momento, já que a gestação estava no sétimo mês.

