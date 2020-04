Nasce primeira filha de Dany Bananinha

Dany Bananinha deu à luz sua primeira filha, Lara. O nascimento da garota aconteceu na segunda-feira (30), e a notícia foi dada pela própria apresentadora, de 43 anos, em seu Instagram nesta quarta (1º).

“30.03.2020. Lara chegou. Meu Deus, eu Te agradeço, por toda minha vida eu vou agradecer por esta maravilha, e diariamente me esforçarei por honrar o privilégio que é ter uma filha”, comemorou Bananinha, que deu à luz com 8 meses de gestação.

Lara é fruto do relacionamento de Dany com Pedro Koellreutter. Ele comentou no post e falou sobre a emoção de ser pai: “Linda do papai! Muito amor! Amo você”.

Confira o post da apresentadora abaixo: