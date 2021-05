Nasce o filho de Whindersson e Maria Lina, prematuro de 22 semanas

Nasceu neste sábado (29) o filho de Whindersson Nunes e da estudante de engenharia civil Maria Lina Deggan, prematuro de 22 semanas e 2 dias. A notícia foi dada pelo próprio Whindersson em seu Instagram, neste domingo (30), ao publicar uma foto em que ele aparece tocando com o dedo a mãozinha do bebê.

“Ontem eu conheci meu filho, e a primeira vez q encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. A tanto tempo eu não me sentia vivo”, começa o humorista.

“Ele, como diz no interior, é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho pq veio um pouco antes do esperado, a mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me botou mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo pra saber, obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente!”, disse Whindersson.

O humorista ainda encerrou a publicação com uma mensagem positiva em meio ao drama do nascimento prematuro.

“Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo. Com amor, Maria e Whind”, finaliza.

