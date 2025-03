Nasce o 14º filho de Elon Musk; conheça quem são os herdeiros do bilionário

Nasceu o 14º filho do bilionário Elon Musk. A notícia foi confirmada na sexta-feira, 28, pela mãe da criança, a executiva Shivon Zilis, em sua conta pessoal na rede social X, antigo Twitter.

Na postagem, Zilis explica que decidiram fazer o anúncio por conta do aniversário de outra criança dos dois, a pequena Arcadia, de um ano. “Achamos que seria melhor compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho, Seldon Lycurgus. Construído como um gigante, com um coração sólido de ouro. Amo tanto ele”, escreveu a mãe do bebê.

Zilis já tem outras três crianças com o bilionário. Além de Arcadia, há os gêmeos Strider Sekhar Sirius e Azure Astra Alice, nascidos em 2022. Na ocasião, Musk e Zilis divulgaram que as crianças foram concebidas através de fertilização in vitro.

Shivon Zilis é uma executiva canadense com passagem pela na Neuralink, empresa de Elon Musk que pesquisa implantes de chips em cérebros.

Filhos e filhas de Elon Musk

No dia 14 de fevereiro, a influenciadora conservadora Ashley St. Clair também compartilhou em sua rede social ter dado a luz à um filho de Musk cinco meses atrás. Em sua postagem, ela afirmou ter decidido pelo anúncio oficial pois a mídia buscava informações sobre a criança e pediu privacidade. Desde então, o tabloide Page Six noticiou que Clair entrou na justiça para pedir custódia completa da criança e acusou Musk de ser um pai ausente.

Elon Musk tem filhos com quatro mulheres diferentes, a maior parte concebida com fertilização in vitro. De seu primeiro casamento com a escritora Justine Wilson nasceu Nevada Alexander Musk, morto com apenas 10 semaas de vida. Do mesmo relacionamento, nasceram os gêmeos Griffin e Vivian Musk e os trigêmios Kai, Saxon, e Damian Musk.

Vivian Musk é talvez a filha mais conhecida de Elon Musk devido a uma briga pública com o pai. A jovem realizou uma transição de gênero, e desde então já trocou farpas publicamente com o pai e acusou-o de transfobia.

Após se divorciar de Wilson em 2008, Musk casou-se com a cantora Grimes, com quem teve mais duas crianças: X AE A-XII Musk, Exa Dark Sideræl Musk e Techno Mechanicus.

Atualmente, o bilionário encontra-se solteiro.