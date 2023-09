Nasce Nina, filha de Suelen Gervasio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 4:12 Compartilhe

Após uma gravidez conturbada, Suelen Gervasio deu as boas-vindas à primogênita, Nina. A modelo não revelou data e hora de nascimento da pequena, mas apareceu segurando-a nos braços na noite desta quarta-feira, 27.

A revelação do nascimento foi feita por meio dos stories do Instagram de Suelen, que horas antes compartilhou uma imagem de sua barriga.

“Não falta mais nada”, escreveu ela, em um registro segurando a filha no colo. Veja:

Gravidez de Suelen Gervasio foi permeada por polêmicas

Além da data de nascimento, a paternidade de Nina também não foi revelada: ela pode ser filha do cantor Vitão ou do produtor musical Matuto. A resposta será determinada após um exame de DNA, que não foi feito durante a gestação a pedido de Suelen.

A modelo se recusou a realizar o procedimento invasivo antes de dar à luz, o que fez com que os artistas firmassem o compromisso de registrar a pequena quando obtivessem a definição da paternidade. Em julho, eles emitiram um comunicado público afirmando: “Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho.”

O pronunciamento revoltou a jovem, que detonou os ex-affairs: “Isso me dá um nojo […] Victor nos expôs desde o começo com essa paternidade bost*. O outro não tem nada a ver com a minha filha e cisma.” Posteriormente, ela ainda invadiu e destruiu o estúdio musical de Matuto.

Suelen já havia criticado Vitão em diversas outras ocasiões, chegando a proibi-lo de acompanhar o parto e contando que o cantor desejaria que a criança não fosse sua filha. Por vezes, ela também compartilhou mensagens de ódio e racismo que recebeu durante a gestação.

