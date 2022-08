Nasce Nara, primeira filha do humorista e apresentador Rafael Cortez

Da Redação 24/08/2022 - 0:47 Compartilhe

Nasceu nesta terça-feira (23) a primeira filha de Rafael Cortez, Nara, fruto de seu relacionamento com Marcella Calhado, que já era mãe de Pedro.

O apresentador, humorista e músico anunciou o nascimento da bebê em seu Instagram com uma compilação de fotos e vídeos dele com toda a trajetória do processo de gravidez até o nascimento de Nara, e com uma música que ele compôs e canta para a filha.

“É só amor / e tão melhor e tão somente / da semente que você brotou / o fruto do melhor da gente / chegou / é a Nara!”, diz parte da letra cantada por Cortez.

Ver essa foto no Instagram

Em seus stories, ele também compartilhou um vídeo em que aparece embalando a bebê no colo. “Hoje nasceu minha filha. E nasceu em mim um pai”, escreveu na legenda do vídeo.