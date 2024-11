Nasce na Indonésia elefanta de Sumatra, em grave risco de extinção

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2024 - 7:17 Para compartilhar:

Uma elefanta de Sumatra, em grave risco de extinção, nasceu na Indonésia, em um novo sinal de esperança na luta pela conservação da espécie, disse uma autoridade ambiental nesta terça-feira (5).

A elefanta nasceu na segunda-feira no Parque Turístico Natural Buluh Cina, na ilha ocidental de Sumatra, disse à AFP Genman Suhefti Hasibuan, chefe do órgão de conservação local.

Os elefantes de Sumatra estão à beira da extinção, restando apenas 2.400 a 2.800 no mundo, segundo o Fundo Mundial para a Natureza.

A filhote, ainda sem nome, nasceu de uma fêmea de 24 anos chamada Ngatini e de um macho de 25 anos chamado Robin, acrescentou Genman.

“A filhote pesa 104 quilos”, disse o chefe da conservação. “Ela é saudável, animada e busca ativamente o leite materno”.

Dois outros elefantes desta espécie ameaçada nasceram no final do ano passado no Parque Nacional Way Kambas, na ilha de Sumatra.

As autoridades indonésias elogiaram os nascimentos e afirmam que demonstram que os esforços de preservação são essenciais para evitar o desaparecimento de espécies ameaçadas.

A população de elefantes está ameaçada pela caça furtiva desenfreada para obter suas presas.

A Indonésia, um país arquipélago, enfrenta uma batalha constante contra crimes ambientais e vários casos de envenenamento de elefantes foram relatados nos últimos anos.

Além disso, o desmatamento reduziu o habitat natural desses animais.

