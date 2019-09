Nasce Maria Liz, filha do jogador Rodinei do Flamengo

Rodinei, lateral-direito do Flamengo está rindo de orelha a orelha. É que neste sábado (31), nasceu Maria Liz, fruto do relacionamento do jogador com Nina Aché. O parto aconteceu no Hospital São José, no Humaitá, Zona Sul carioca. Uma amiga da coluna que lá estava viu o craque chorando aquele desconto no parto. Mas a gente te entende, Rodinei. Só o anestesista custa a bagatela de R$ 6,5 mil. Trazer filho ao mundo é caro mesmo!