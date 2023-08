Nasce Manoela, filha de Paulo Vilhena e Maria Luiza Silveira: ‘Família está completa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 18:28 Compartilhe

O ator Paulo Vilhena, 44 anos, e a esposa, a advogada e estudante de neurociência Maria Luiza Silveira, 27, já são papai e mamãe.

A primeira filha do casal, Manoela, nasceu nesta terça-feira (15), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O anúncio foi feito por eles através de uma publicação no Instagram.

“15.08.2023. Nossa família está completa”, escreveu ela na legenda da publicação em que compartilhou a primeira imagem da criança.

No registro, Manoela aparece tomando as primeiras mamadas, enquanto o pai coruja se derrete com olhar encantado pela esposa e pela filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Luiza S. Vilhena (@marialuizasilveira)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias