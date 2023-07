Nasce Luai, primeiro filho de Lindsay Lohan

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 1:36 Compartilhe

Lindsay Lohan, de 37 anos, é a mais nova mamãe de Hollywood. A informação foi confirmada por um assessor da atriz nesta segunda-feira, 17, ao “The Hollywood Reporter”.

Segundo a fonte, Lohan deu à luz o pequeno Luai em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele é fruto de seu casamento com o financista Bader Shammas.

A estrela de “Meninas Malvadas” ainda não se pronunciou ou compartilhou uma foto do filho. No entanto, a notícia do nascimento também foi confirmada por Jamie Lee Curtis, que interpretou a mãe de Lohan em “Sexta-Feira Muito Louca”.

“Segunda-feira mágica! Minha filha de filme acabou de me dar um neto de filme. Bençãos a Lindsay e Bader pelo nascimento de Luai”, escreveu a atriz, em seu Instagram.

