Nasce Jorge, primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 0:53 Para compartilhar:

A família cresceu: nesta terça-feira, 16, Ary Mirelle deu à luz Jorge, seu primeiro filho com João Gomes. As fotos do parto do pequeno foram divulgadas nos perfis de Instagram do casal.

“Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro”, escreveram, na legenda da publicação. Veja:

Em novembro, a influenciadora de 21 anos deixou seguidores preocupados ao revelar que teve de passar por uma cirurgia de emergência ainda grávida. Ela foi submetida a uma cerclagem uterina, cirurgia no colo do útero que poderia ocasionar o rompimento da bolsa. Felizmente, o procedimento foi bem-sucedido.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias