Nasce Henri, segundo filho de Gabi Brandt e Saulo Poncio

Nasceu nesta sexta-feira (22) o segundo filho de Saulo Poncio e Gabi Brandt, Henri Brandt. O casal já tem outro filho, Davi, de 1 ano e meio.

Como era de se esperar, Saulo e Gabi já alimentaram suas redes sociais com várias fotos juntos com o bebê recém-nascido.

Em seu perfil, Saulo postou uma sequência de fotos com os três e comemorou a chegada de Henri na legenda: “Nasceuuuuuu !!!!! Minha outra vida nasceuuuuu !!!!!! Obrigado meu papai amado, você sempre me surpreende. A glória da segunda casa será maior do que a primeira”

Ele também publicou um vídeo com o pequeno mamando. “Que momento”, disse.

Eu seu perfil, Gabi Brand também celebra a chegada do filho com uma sequência de fotos. “AMOR! So isso. Meu coração ta transbordando… Jesus, nao sei como te agradecer. Sua promessa foi cumprida… ❤️ te amo meu filhote!!!!”, disse.

O pequeno Henri, assim como o irmão Davi, já possui uma conta dedicada a ele no Instagram, com cerca de 126 mil seguidores, que também já foi devidamente atualizada com uma imagem dele se alimentando.

“Oi mundo! Já cheguei com fome”, diz a legenda.

Veja também