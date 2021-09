Nasce filha de Léo Santana e Lore Improta

A primeira filha do casal Léo Santana e Lore Improta nasceu na manhã deste domingo (26) em Salvador, na Bahia. O nome da pequena é Liz. As informações são do portal de notícias UOL. Além disso, o cantor apareceu em uma foto com a marca do pezinho da filha.

Durante a madrugada, o casal foi para a maternidade. Lá, o cantor compartilhou um stories no Instagram em que aparecia todo paramentado para acompanhar o parto. A fotógrafa Renata Casali também fez dois registros em seus stories na rede social. “Coisa linda ver Liz nascer”, disse.

“Buenas tardes, graças a Deus. Deus digno de homem glória, né mamãe? Cadê ela? Nasceu gente, nossa pequena Liz nasceu, graças a Deus, é a cara do pai”, brincou o cantor por meio das redes sociais.

Veja também