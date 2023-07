Nasce Barry, segundo filho de Meghan Trainor e Daryl Sabara

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 6:39 Compartilhe

A família de Meghan Trainor e Daryl Sabara ficou maior. Nesta terça-feira, 4, a cantora anunciou, em seu Instagram, que deu à luz Barry no sábado, 1.

“No dia 1 de julho (o aniversário de 7 anos do nosso primeiro encontro), nós demos as boas-vindas a Barry Bruce Trainor”, começou a dona do sucesso “All About That Bass”, em sua rede social.

“Ele era um meninão, com 3,6 kg, e estava na transversal, mas tivemos uma cesariana incrível e bem-sucedida, e finalmente consegui meu tempo pele a pele! Obrigado a todos os médicos e enfermeiras incríveis que cuidaram tão bem de nós”, finalizou.

Na publicação, Trainor adicionou uma sequência de fotos de si mesma ao lado do recém-nascido, bem como ele com o marido, que ficou conhecido por protagonizar a franquia de filmes “Pequenos Espiões”, e de Barry sozinho. Além do pequeno, os dois também são pais de Riley (5). Eles estão juntos desde 2016.

