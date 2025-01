Nasce Aurora, primeira filha de Duda Reis; veja fotos

Aurora Reis Schiviatti nasceu! A filha de Duda Reis com Du Nunes veio ao mundo na última quinta-feira, 2.

Emocionada, a influenciadora digital compartilhou fotos do momento do nascimento de sua primeira herdeira com o cabeleireiro em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 3.

“02.01.2025 | Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente”, escreveu na legenda das imagens.

Duda e Du estão juntos desde 2022. Aos 23 anos, a jovem de Volta Redonda, Rio de Janeiro, chegou a revelar aos fãs que descobriu que estava grávida no dia 14 de maio de 2024 e anunciou a gestação ao público em julho do mesmo ano com publicação nas redes sociais.

Juntos há quase três anos, os dois se casaram em uma cerimônia íntima em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em novembro de 2023.