Nasce a primeira filha de Manu Gavassi e do Jullio Reis

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi, de 32 anos, deu à luz à sua primeira filha com o modelo e ator Jullio Reis, de 27. A criança nasceu na sexta-feira, 4, conforme informou a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Gavassi anunciou a gravidez em novembro, pegando fãs e até amigos de surpresa, que já estava no 5º mês de gestação. Bruna Marquezine comentou: “MEU DEUS!!!! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! VIVAAAAA! Muita saúde! Eu amo vocês”.

Jullio Reis, noivo de Manu, é ator e modelo. Ele está no filme Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso, que estreia no dia 1º de maio. O casal assumiu o relacionamento no dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados.

Em seu último post no Instagram, Manu Gavassi previu que o parto estava próximo. “Meu palpite é que este é o último registro dessa gestação mágica”, escreveu ela na legenda das fotos publicadas em 21 de março.