Nascar multa Stenhouse por agressão e Busch escapa de punição após corrida nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 15:26 Para compartilhar:

O piloto Ricky Stenhouse Jr., da JTG Daugherty Racing, foi multado em US$ 75 mil (pouco mais de R$ 380 mil) pela Nascar, nesta quarta-feira, por brigar com Kyle Busch, da Richard Childress Racing, após a corrida All-Star em North Wilkesboro Speedway, nos Estados Unidos.

A NASCAR também suspendeu o mecânico de Stenhouse, Clint Myrick por oito corridas. Keith Matthews, afinador de motor da equipe, também foi punido e vai ficar afastado de quatro provas. A multa de US$ 75 mil foi a maior já aplicada pela NASCAR. Também envolvido no conflito, Busch não foi penalizado pela organização por sua ação na corrida de domingo à noite.

O problema com os dois competidores aconteceu no início da corrida. O carro de Busch recebeu um contato de Stenhouse na primeira volta e bateu na parede. O piloto da Richard Childress, então, acertou a traseira do veículo de Ricky Stenhouse, o que levou o atleta da JTG Daugherty a bater no muro e abandonar a prova.

Após o acidente, Stenhouse estacionou seu carro danificado no box de Busch, subiu agressivamente a escada e discutiu com membros da tripulação do adversário.

Na sequência, o piloto da JTG Daugherty Racing teve uma áspera conversa com Busch e, no ápice da irritação, acertou um gancho de direita no seu rival. A agressão provocou uma confusão que envolveu membros das duas equipes. O pai de Stenhouse, que não tem ligação com o time, também participou do conflito.