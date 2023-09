NASA sobre os OVNIs: “Tudo o que descobrirmos será revelado”

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 15/09/2023 - 1:25 Compartilhe

A NASA acaba de tornar público o relatório realizado pela equipe de especialistas que reuniu em outubro do ano passado para estudar os OVNIs – objetos voadores não identificados.

De acordo com Bill Nelson, administrador da agência espacial norte-americana, “a equipe independente da NASA não encontrou quaisquer evidências de que os OVNIs têm origem extraterrestre”. No entanto, o responsável admite que ainda não se sabe o que estes objetos são, frisando que a “missão da NASA é descobrir o desconhecido”, motivo pelo qual a agência manterá a transparência neste assunto.

“Estamos tentando dar resposta a esta questão. Há muita preocupação com a ideia de que há qualquer coisa escondida e confidencial e de que o Governo americano não está sendo franco. Nós fazemos parte do governo americano, somos francos e vamos ser francos sobre esta questão. Não sabemos o que estes OVNIs são, mas vamos tentar descobrir”.

“Tudo o que descobrirmos será revelado”, reforça Bill Nelson, acrescentando que, além da transparência, a NASA baseia-se em métodos científicos motivo pelo qual quer remover o estigma em torno do estudo dos OVNIs. “Mudar o foco do sensacionalismo para a ciência” é uma das missões da agência, sublinha o administrador da agência espacial.

Nicola Fox, diretora adjunta do departamento de missões científicas da NASA, afirma que, embora a NASA ainda esteja avaliando os resultados e recomendações do relatório, a agência se compromete a contribuir imediatamente para os esforços governamentais nesta área e nomeou um diretor da área de investigação de OVNIs.

O que diz o relatório da NASA?

O relatório hoje publicado afirma-se como um roadmap para a NASA e contém uma série de recomendações sobre como a agência poderá ajudar a melhorar o entendimento dos OVNIs no futuro.

Nele, a equipe de 16 especialistas afirma que a NASA deverá representar um “papel proeminente” nos esforços para a compreensão dos OVNIs, contribuindo para o seu estudo numa abordagem que se baseia em métodos científicos

A agência deverá fazer uso dos seus meios de observação terrestre, entre missões existentes e futuras, para analisar as condições associadas aos fenômenos que foram inicialmente detectadas com recurso a outros métodos.

As colaborações com organizações norte-americanas especializadas em observação terrestre, com constelações de satélites capazes de registarem imagens com alta resolução, são vistas como essenciais, uma vez que a atual deteção de OVNIs é captada por sensores que não foram concebidos ou calibrados para este fim e que não são capazes de fornecer metadados relevantes.

Para os especialistas, detectar estes fenômenos com múltiplos sensores devidamente calibrados é fundamental e é recomendado que a NASA use os seus conhecimentos nesta área para dar início a campanhas mais rigorosas de recolha de dados.

Técnicas de análise de dados que usam tecnologias como inteligência artificial e machine learning devem ser usadas nestas campanhas e combinadas com métodos sistemáticos de recolha de informação e uma curadoria robusta.

O painel considera que a consciencialização do público sobre os OVNIs é outra das áreas vitais que necessitam de ser trabalhadas. “A NASA, ao associar o seu nome ao estudo dos OVNIs está já a ajudar na redução do estigma associado aos relatos de observações”, indicam os especialistas.

A NASA poderá, por exemplo, estudar a viabilidade do desenvolvimento de sistemas de crowdsourcing, como aplicações mobile Open Source que dão ao público e a iniciativas de ciência cidadã a oportunidade de ajudarem na recolha de dados.

O Aviation Safety Reporting System (ASRS), utilizado por pilotos comerciais para reportar casos de OVNIs, deverá ser aproveitado de uma melhor forma, permitindo a criação de bases de dados que são cruciais para todo o Governo norte-americano, detalha o relatório, acrescentando que a parceria com a Federal Aviation Administration deverá também ser reforçada.

