Nasa pode adiar retorno de astronautas à Lua

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – A Nasa afirmou que pode adiar o retorno de astronautas à Lua, previsto para ocorrer em 2025, 53 anos após o último pouso de uma missão tripulada no satélite natural da Terra.

Em um encontro com a imprensa na última terça-feira (8), James Free, administrador associado da Direção de Desenvolvimento de Missões e Sistemas Exploratórios da agência espacial americana, disse que existe a hipótese de alterar o escopo da missão Artemis 3 caso elementos essenciais não estejam prontos a tempo, especialmente os mecanismos de aterrissagem que serão fabricados pela empresa SpaceX, de Elon Musk.

“Podemos ter de acabar fazendo uma missão diferente”, afirmou Free. A Artemis 3 prevê um pouso tripulado na Lua, enquanto a Artemis 2, programada para 2024, deve levar astronautas para a órbita do satélite.

Já a Artemis 1 ocorreu em 2022, com um voo não tripulado ao redor da Lua. O objetivo final da Nasa é estabelecer uma presença humana constante no satélite, tendo em vista a exploração do espaço profundo, especialmente futuras viagens a Marte.

A SpaceX está desenvolvendo um módulo de aterrissagem para a Artemis 3 baseado no protótipo do megafoguete Starship, cujo teste terminou em explosão em abril passado.

Funcionários da Nasa visitaram as instalações da SpaceX no Texas, mas Free apontou sua “preocupação” com o fracasso no teste do Starship. “Eles terão de fazer vários lançamentos antes que o foguete fique pronto”, afirmou. (ANSA).

