NASA lança serviço de streaming: ‘Uma nova era de pioneiros’

A NASA revelou no mês passado que renovará seus sites principais e científicos, atualizará seu aplicativo e lançará um novo serviço de streaming.

A agência promete que o serviço de streaming gratuito – denominado “NASA +” – será livre de anúncios e dará aos usuários acesso à cobertura de eventos ao vivo, entrevistas exclusivas, painéis especiais e conteúdo original.

“Estamos colocando espaço sob demanda e ao seu alcance com a nova plataforma de streaming da NASA”, disse Marc Etkind, administrador associado do Escritório de Comunicações da Sede da NASA, em um comunicado.

“Transformar nossa presença digital nos ajudará a contar melhor as histórias de como a NASA explora o desconhecido no ar e no espaço, inspira por meio de descobertas e inova para o benefício da humanidade.”

A agência carregou um teaser trailer de um minuto para a NASA+ que acumulou 127.000 visualizações desde que foi publicado em 27 de julho.

“É uma nova era de pioneiros, estrelas, marinheiros, pensadores e aventureiros”, orgulha-se a agência sobre o serviço de streaming, que será lançado até o final do ano em plataformas como iOS, Android, Roku, Apple TV e Fire TV .

O anúncio da NASA vem logo após um novo estudo, usando dados de seu rover Mars Perseverance, que encontrou evidências de moléculas orgânicas em uma cratera de Marte, potencialmente indicando vida no planeta.

“Estamos intrigados com esses sinais, pois eles podem ser orgânicos e apontariam para a possibilidade de que os blocos de construção da vida possam estar presentes há muito tempo na superfície de Marte, em mais de um lugar”, disse o autor do estudo, Joseph Razzell Hollis . Newsweek no mês passado.

“Precisamos [esperar pelo retorno das amostras] para confirmar a presença, tipo e associações minerais de moléculas orgânicas antes de podermos considerar se são evidências específicas de vidas passadas.”

