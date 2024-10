Nasa lança missão para explorar lua de Júpiter

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2024 - 15:33 Para compartilhar:

ROMA, 14 OUT (ANSA) – A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, lançou nesta segunda-feira (14) uma missão com destino a Europa, uma das luas de Júpiter, considerada um local que poderia hospedar formas de vida.

O objetivo da espaçonave, chamada de Europa Clipper, é averiguar se o satélite natural gelado de Júpiter, que tem um enorme oceano subterrâneo, tem potencial de vida.

A sonda foi lançada da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com um foguete SpaceX Falcon Heavy. Ao todo, a missão para a quarta maior lua do gigante gasoso custará por volta de US$ 5,2 bilhões.

A viagem de ida da Europa Clipper durará aproximadamente pouco mais de cinco anos e vai percorrer cerca de três bilhões de quilômetros para chegar ao seu destino final.

Assim que chegar, a sonda não entrará em órbita ao redor de Europa, porque a forte radiação produzida por Júpiter danificaria os seus instrumentos muito rapidamente.

A operação prevê que a espaçonave chegue a 25 quilômetros de distância da superfície da lua, mas será o suficiente para traçar um mapa quase completo da área e perceber se o satélite oferece condições adequadas para acolher vida. (ANSA).