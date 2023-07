Nasa escolhe Lockheed Martin para desenvolver foguete nuclear

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 18:23 Compartilhe

A Nasa e o Exército dos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (26) que selecionaram a empresa Lockheed Martin para desenvolver um foguete de propulsão nuclear, com o objetivo de usar a tecnologia em missões a Marte.

O programa Foguete de Demonstração para Operações Cislunares Ágeis (Draco, sigla em inglês), pode ser lançado em 2027, indicaram funcionários em um telefonema.

Os sistemas de propulsão térmica nuclear (NTP, sigla em inglês) poderiam reduzir o tempo das viagens, aumentar a eficácia do combustível e exigir menos propelente, o que significa que as futuras espaçonaves poderiam transportar cargas úteis maiores do que os melhores foguetes químicos atuais.

“Esses sistemas de propulsão térmica nuclear mais potentes e eficazes podem proporcionar tempos de trânsito mais rápidos entre destinos”, disse Kirk Shireman, vice-presidente de Campanhas de Exploração Lunar da Lockheed Martin Space. “Reduzir o tempo de trânsito é vital para missões humanas a Marte, a fim de limitar a exposição dos tripulantes à radiação.”

Por motivo de segurança, o reator do Draco não será ligado até que a espaçonave tenha atingido uma órbita elevada.

Shireman acrescentou que a tecnologia também poderia “revolucionar” futuras missões à Lua, onde a Nasa planeja construir habitats de longa duração, dentro do programa Artemis.

A Nasa realizou seus últimos testes de motores nucleares térmicos para foguetes há mais de 50 anos, mas o programa foi abandonado, devido a cortes orçamentários e à tensão da Guerra Fria.

ia/tjj/atm/arm/lb/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias