NASA envia espaçonave até asteróide na esperança de encontrar pedras preciosas

A NASA lançou uma espaçonave na sexta-feira (13) em direção a um asteróide de metal na esperança de encontrar diamantes e rubis. O misterioso asteroide metálico – conhecido como 16 Psyche – está localizado entre Marte e Júpiter e a espaçonave levará sete anos para alcançar a rocha potencialmente lucrativa.

“Espero que possamos encontrar diamantes e rubis nesse asteróide”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson, em conferência de imprensa.

A espaçonave Falcon Heavy – fabricada pela SpaceX de Elon Musk – estava originalmente programada para ser lançada hoje, mas foi adiada para sexta-feira devido a “condições climáticas desfavoráveis”, disse a NASA .

Em maio de 2026, a espaçonave voará por Marte e usará a gravidade do planeta para se lançar em direção ao asteróide, de acordo com o The Telegraph .

A previsão é que chegue à rocha até 2030, onde passará 26 meses em órbita para coletar imagens e registrar a topografia.

O asteróide em forma de batata foi descoberto pela primeira vez em 1852 pelo astrônomo italiano Annibale de Gasparis. O asteróide é especial por ser “rico em metais”, disseram os cientistas da NASA, e pode ser o “núcleo de um planetesimal primitivo”.

Os cientistas especulam que a rocha perdeu sua camada externa após várias colisões violentas há bilhões de anos, de acordo com o The Telegraph.

Será o primeiro objeto de metal que a humanidade já visitou, disse a NASA.

