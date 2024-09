NASA emite alerta para asteroide do tamanho de um estádio se aproximando da Terra

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 23:20 Para compartilhar:

O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA emitiu um alerta sobre um asteroide monstruoso que deve passar pela Terra na próximas horas. Chamada de 2024 ON, a rocha espacial celeste mede 290 metros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de um estádio de futebol.

A rocha está sendo monitorada pelo Virtual Telescope Project, que capturou o asteroide “potencialmente perigoso” em 9 de setembro, voando a quase 40 mil km/h, informou o The Independent.

Apesar da velocidade e do tamanho intimidantes do 2024 On, espera-se que ele passe a cerca de 999 mil quilômetros da Terra, ou 2,6 vezes mais longe do que a distância média da Lua, informou o Yahoo News. Por isso, não se acredita que a rocha cósmica seja uma ameaça.

No entanto, se ele se desviar de sua trajetória atual, isso poderá ter consequências importantes, segundo o The Independent.

A pedra de cascalho intergaláctica passou pela Terra pela primeira vez em 2013 e não deve retornar antes do ano de 2035.

O asteroide 2024 On é um dos cinco asteroides que foram observados passando perto de casa recentemente, com os outros variando entre o tamanho de uma casa e de um avião.

O mais próximo passou a 524.000 quilômetros do nosso planeta — “uma distância segura”, segundo a embaixadora do Sistema Solar da NASA, Brenda Culbertson.

Esses seixos interestelares são Asteroides Próximos da Terra (NEO), que a NASA define como maiores que 140 metros de diâmetro e ostentando órbitas que os colocam a 7,3 milhões de quilômetros da órbita da Terra ao redor do Sol.

Felizmente, não há necessidade de se preparar para o armagedom tão cedo. Não há perigos significativos conhecidos de impacto para o próximo século ou mais, de acordo com a organização espacial.