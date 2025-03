Nasa e SpaceX lançam missão para resgatar astronautas

WASHINGTON, 15 MAR (ANSA) – A Nasa e a SpaceX lançaram na noite de sexta-feira (14) a missão Crew-10, que permitirá aos astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, bloqueados há nove meses na Estação Espacial Internacional (ISS), retornar à Terra.

Um foguete Falcon 9 com uma cápsula Crew Dragon no topo decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 20h03 (horário de Brasília), com quatro astronautas destinados à ISS: a comandante Anne McClain e a piloto Nichole Ayers, ambas americanas, e os especialistas de missão Takuya Onishi, do Japão, e Kirill Peskov, da Rússia.

No retorno para a Terra, a cápsula trará Wilmore e Williams, que viajaram à ISS da nave Starliner, da Boeing, em junho passado, mas ficaram bloqueados na estação devido a problemas no propulsor do veículo, que voltou vazio para o planeta.

Os dois astronautas faziam um voo de teste e deveriam ficar apenas poucos dias na ISS, mas sua estadia já ultrapassa nove meses, número acima da média para hóspedes da estação – meio ano, na maioria das vezes -, porém abaixo do recorde de permanência no Espaço de 437 dias estabelecido pelo russo Valeri Polyakov na antiga estação MIR. (ANSA).