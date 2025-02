Nasa e ESA diminuem chances de asteroide cair na Terra em 2032

MILÃO, 20 FEV (ANSA) – A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, e a Agência Espacial Europeia (ESA) diminuíram nesta quinta-feira (20) as estimativas do risco de o asteroide 2024 YR4 atingir a Terra em dezembro de 2032.

Após aumentar a porcentagem cinco vezes nos últimos dias, a Nasa revisou para baixo a probabilidade de um impacto com o planeta. As chances, de acordo com o organismo, caíram de 3,1% para 1,5%.

A ESA, por sua vez, informava que a probabilidade de colisão era de 2,8%, mas o número desceu para 1,4%.

De acordo com as agências, os registros mudaram no espaço de algumas horas graças às últimas observações, que permitiram medições mais precisas da rocha cósmica sem a perturbação do luar.

“Os novos dados ‘mudaram’ a órbita nominal do asteroide em direção à Lua, então a probabilidade de impacto com a Terra diminuiu. Um efeito ainda mais claro deverá ser visto nas próximas horas. Esperamos que o risco de impacto fique abaixo de 1% e, consequentemente, passaremos de uma pontuação de 3 para 1 na escala de Turim. É cada vez mais provável, embora ainda não seja certo, que nos próximos dias seremos capazes de descartar qualquer impacto”, disse Luca Conversi, chefe do Near-Earth Object Coordination Centre da ESA, em entrevista à ANSA.

“Cada noite adicional de observações melhora nossa compreensão de onde o asteroide poderá estar em 22 de dezembro de 2032 e ressalta a importância de coletar dados suficientes para que nossos especialistas em defesa planetária possam determinar o risco futuro para a Terra”, acrescentou.

A ESA também avaliou os riscos de colisão do 2024 YR4 com a Lua, mas a porcentagem está fixada em 0,8%. (ANSA).