Nasa divulga imagens de Júpiter capturadas por James Webb

ROMA, 15 JUL (ANSA) – A Nasa revelou nesta quinta-feira (14) imagens de Júpiter e de algumas de suas luas que foram capturadas pelo telescópio espacial James Webb.

Segundo informações da agência espacial norte-americana, as fotografias do gigante planeta foram tiradas por meio de infravermelho para testar os instrumentos do telescópio antes do início oficial das operações.

O material coletado deixa evidente a Grande Mancha Vermelha, que aparece em algumas imagens como uma bola branca. Ela, na realidade, é uma enorme tempestade com tamanho suficiente para engolir a Terra.

Além do anel do planeta, as fotografias também mostram Thebe, Metis e Europa, que são três das 79 luas de Júpiter. O asteroide 6481 Tenzing, que fica no cinturão entre Marte e Júpiter, também foi capturado pelo telescópio.

“Eu não podia acreditar que vimos tudo tão claramente e quão brilhantes eles eram. É realmente emocionante pensar na capacidade e oportunidade que temos para observar esses tipos de objetos em nosso sistema solar”, celebrou Stefanie Milam, vice-cientista do projeto Webb para ciência planetária.

No início da semana, a Nasa divulgou o primeiro lote de imagens do James Webb, tanto que o telescópio espacial já detectou água na atmosfera de um exoplaneta. Em uma das fotografias, é mostrada um aglomerado de galáxias, o SMACS 0723, situado a 4,6 bilhões de anos-luz da Terra, tendo ao seu fundo galáxias ainda mais distantes. (ANSA).