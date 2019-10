Nasa divulga áudios que revelam atividade sísmica em Marte

A Nasa divulgou nesta terça-feira (1) dois áudios que revelam atividade sísmica em Marte, registrados por um detector “extremamente sensível” que foi instalado na superfície do planeta no final do ano passado.

Os sismos, muito silenciosos para serem ouvidos pelo ouvido humano, foram registrados pelo Experimento Sísmico para Estrutura Interior (SEIS) em maio e julho.

Os cientistas esperam que o estudo de como as ondas sísmicas se movem pelo interior do planeta revele a estrutura interna profunda de Marte pela primeira vez.

Cerca de 20 dos chamados “marsquakes” foram detectados até agora pelo SEIS, que é transportado pela sonda InSight da Nasa que chegou a Marte em novembro.

O áudio – um ruído baixo e estrondeante – foi acelerado e processado para ser audível por meio de fones de ouvido.

Um terremoto foi de magnitude 3,7 e o outro de magnitude 3,3.

“Ambos sugerem que a crosta marciana é como uma mistura das crostas terrestre e da Lua”, disse o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

“Marte, com sua superfície coberta de crateras, é um pouco mais parecido com a Lua, com ondas sísmicas zumbindo por um minuto ou mais, enquanto os terremotos na Terra podem ir e vir em segundos”.

O SEIS foi desenvolvido pela agência espacial francesa CNES e parceiros.

Os áudios estão disponíveis em: