Nasa corta orçamento para trazer amostras de Marte para Terra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/04/2024 - 16:33 Para compartilhar:

ROMA, 16 ABR (ANSA) – A agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, decidiu cortar os custos do programa Mars Sample Return, que tem o objetivo de trazer amostras do solo de Marte para a Terra.

Dos US$ 11 bilhões incialmente esperados, o projeto receberá entre US$ 5 a 7 bilhões, informou o administrador-chefe da Nasa, Bill Nelson.

Apesar do corte no orçamento, a agência garantiu que o programa para conseguir as primeiras amostras de solo coletadas em outro planeta “continua sendo uma meta importante” para os EUA.

“A Mars Sample Return é uma das missões mais complexas já elaboradas pela Nasa. A questão é que um orçamento de US$ 11 bilhões é muito caro e a data de retorno, que será em 2040, está muito distante”, analisou Nelson.

O objetivo da agência é dar prosseguimento ao projeto com um caixa menor, tanto que a Nasa solicitou aos seus técnicos que desenvolvessem um programa baseado em tecnologias diferentes das inicialmente levantadas.

O responsável da direção de missões científicas da Nasa, Nicky Fox, também reiterou que “trazer amostras cientificamente relevantes de Marte para a Terra é uma prioridade fundamental”, além de afirmar que os “próximos passos permitirão avanços nesta missão revolucionária”. (ANSA).