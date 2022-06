Nasa anuncia que fará estudo oficial sobre OVNIs

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos EUA (Nasa) anunciou que vai comissionar um estudo independente para investigar objetos voadores não identificados.

Segundo a agência, o objetivo é “identificar e entender esses objetos usando os dados disponíveis e usar essas informações para melhorar o entendimento sobre eles no futuro”





A ação acontece após a audiência de um subcomitê do Departamento de Inteligência dos EUA sobre o tema. O subcomitê levantou os riscos que os OVNIs apresentam para o espaço aéreo americano, já que pilotos de aviões comerciais e do exército relataram casos em que quase colidiram com esses objetos no ar.

“Esses fenômenos não identificados nos interessam por fatores de segurança nacional e também do nosso espaço aéreo”, afirmou a Nasa em comunicado. A agência fez questão de ressaltar que ainda não existem evidências de que esses objetos são de origem extraterrestre.

O estudo será encabeçado pelo ex-diretor do departamento de astrofísica da Universidade de Princeton, Daniel Evans.

“Nossa primeira tarefa será coletar os dados mais robustos que pudermos. Consistente com os princípios de transparência da Nasa, o estudo será divulgado publicamente para que todos possam ter acesso a ele”, afirmou Evans.

A previsão é de que o time complete os estudos em cerca de 9 meses.