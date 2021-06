Nas vésperas, Douglas Costa adia casamento e lua de mel com a modelo Nathália Felix Adiamento foi ocasionado pela nova onda de infecções da Covid-19 no Brasil

O casamento e a lua de mel do casal Douglas Costa e Nathália Felix foi adiado em decorrência do avanço da Covid-19 no Brasil. A decisão de remarcar a cerimônia, que ocorreria no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi comunicada aos convidados na semana passada. Já a lua de mel, prevista para julho, também sofreu alterações. Assim, Douglas Costa segue no Rio Grande do Sul em treinamentos com o Grêmio.

O casamento havia sido marcado há meses, e foi avisado ao clube gaúcho antes do acerto para o retorno do jogador.

Nos preparativos para a cerimônia, o casal já tinha realizado até mesmo a sessão de fotos. Além disso, o evento contaria com participação especial do cantor Belo e jogadores como Neymar na lista de convidados.

O adiamento entrou em discussão nas duas últimas semanas. O crescimento na nova cepa e aumento do número de mortos eram um empecilho para realização da festa. Nesse sentido, a lua de mel na República Dominicana também foi adiada.

Aos 30 anos, Douglas Costa permanece fechou contrato com o Grêmio até metade de 2022.

