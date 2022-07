Nas redes sociais, Wesley Safadão mostra “prainha” que está criando em fazenda

O cantor Wesley Safadão aproveitou a tranquila tarde de sexta-feira (15) para mostrar nas redes sociais as obras que está comandando em sua fazenda.

No local, Safadão planeja ter uma praia particular. Em vídeos publicados no Instagram, ele mostrou que está colocando uma faixa de areia considerável à beira de um lago.

“Gente, quando eu fico aqui, eu fico inventando as coisas. Estou metendo areia ali pra fazer uma prainha aqui dentro do haras. Que um dia fica pronto”, disse o cantor.