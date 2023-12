Nas redes sociais, Viih Tube faz reflexão sobre o casamento e a maternidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2023 - 13:46 Para compartilhar:

Viih Tube usou as redes sociais na última segunda-feira, 4, para refletir sobre seu atual momento que vive em sua vida. A influenciadora e ex-BBB comentou como o casamento e a maternidade mudaram a sua forma de encarar as coisas.

Casada com o ex-BBB Eliezer e mãe da pequena Lua Di Felice, de 7 meses, Viih usou os Stories, do Instagram, para falar sobre todas essas mudanças da sua vida.

“Estava pensando: eu virei casada, mãe, outro estilo de vida, outro propósito, outro sentido. Tudo muito rápido e como sou feliz assim. Não conhecia essa forma de vida. Não conhecia essa rotina”, iniciou a jovem de 23 anos.

“Casamento é muito diferente de um namoro. Minha vida mudou muito rápido e sou feliz com essa vida. Sempre quis ser mãe, mas não imaginava que seria tão perfeito. Não estou romantizando. Sempre mostro as partes difíceis e os desafios da maternidade”, seguiu, destacante o casamento e a maternidade.

Por fim, ela ressalta que, com tudo isso, acabou amadurecendo muito. “O casamento e a maternidade me tornaram uma mulher. Eu já era grandinha, mas era uma menina. Eu era uma adolescente da cabeça. Com o Eli e com a Lua, eu passei de menina para mulher”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias