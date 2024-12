Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 9:39 Para compartilhar:

A modelo e musa fitness Solange Frazão, de 61 anos, dividiu com seus seguidores do Instagram, nesse domingo, 8, um clique antigo com o piloto Ayrton Senna (1960-1994).

Nos Stories, Frazão postou uma foto nos anos 1980 e escreveu: “Estivemos em um evento e fizemos uma foto. Um ser humano incrível! Eu com 20 anos e ele também. Eu toda sem graça”.

