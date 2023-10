Nas redes sociais, Karoline Lima desabafa sobre pânico e ansiedade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 13:28 Compartilhe

Karoline Lima usou o Instagram para desabafar sobre sua saúde mental. A influencer, que é mãe de Cecília, fruto do relacionamento com o jogador brasileiro Éder Militão, explicou que sofre de ansiedade, e que, além disso, vem sentindo muitos medos, que, consequentemnete, tem afetado até mesmo a sua carreira.

“Ando meio noiada (sic) com muita coisa que não tinha. Estou com medo de tudo, estou tendo crises de pânico. Acho que a qualquer momento vai acontecer uma coisa ruim, e é difícil viver assim. Às vezes estou no trânsito e acho que vai acontecer alguma coisa. Estou em casa e vou à cozinha e penso que tenho que fechar a janela, se não vai entrar um ladrão. Eu não era assim, mas de uns tempos para cá fiquei assim”, começou ela.

Na sequência, Karoline explicou que os traumas que passou na vida, podem ser fatores que implicaram em suas crises de medo: “Fico sofrendo por antecedência por coisas que nem estão acontecendo, nem dando sinais de que vão acontecer. Não só no cotidiano, mas às vezes estou conversando com alguém e já penso que ela vai fazer algo contra mim”.

“Vou sempre pelo lado negativo. Não sei se é por conta de tanta coisa negativa ter acontecido comigo nos últimos tempos, as coisas negativas marcam muito. Às vezes estou tranquila e começo me auto sabotar”, completou.

Karoline também contou que esses medos tem afetado a sua carreira, porque tem tido receios inclusive de voar: “Sempre viajei muito. De dois meses para cá, vou pegar um avião e tenho um surto. Mão suando, imaginando que o avião vai cair, olhando para as turbinas e pensando se tem alguém muito pesado no avião. Como viajar agora se toda semana tenho compromisso? Tudo para mim está sendo difícil”.

“Estou em casa o tempo inteiro. Evitei ir para algumas viagens que vocês esperavam que eu fosse. Saí de casa para fazer exames para fazer a cirurgia [de mastopexia]. Eu saía de casa, encarava o trânsito e começava a pensar coisas. Ficava doida para voltar para a casa. Isso não é vida”, continuou.

Por fim, ressaltou que está focada em sua saúde mental: “Chegou o momento de cuidar de mim. Sempre cuido de todo mundo e trago para mim a responsabilidade de cuidar de todo mundo”.

“Agora vou correr de gente problemática e nem colocar gente na minha vida que vai me fazer colocar terapia duas, três, sete vezes na semana. Terapia é caro”, concluiu a influenciadora.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias