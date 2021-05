Nas oitavas! Red Bull Bragantino vence o Tolima e avança na Sul-Americana Por conta da vitória na Venezuela, além da derrota do Emelec para o Talleres, Massa Bruta segue na briga pelo título da competição

Precisando da vitória na noite desta terça-feira para seguir na Conmebol Sul-Americana, o Red Bull Bragantino não dependia apenas de suas próprias forças para avançar. Entretanto, a equipe brasileira viu as coisas mudarem radicalmente, já que o Emelec, que liderava o Grupo D no começo da rodada, acabou perdendo seu jogo e, de virada, derrotou o Tolima por 2 a 1 garantindo o clube nas oitavas.

Com o resultado, o time de Maurício Barbieri encerrou sua participação na fase de grupos na 1ª colocação com 12 pontos, porém terá que aguardar o sorteio que definirá seu adversário na próxima fase. Já os colombianos, com o revés sofrido, fecharam sua participação na lanterna da chave com apenas 3 pontos.

PRESSÃO DO RED BULL LOGO NO INÍCIO

Precisando do resultado para carimbar sua vaga rumo ao mata-mata, o Red Bull Bragantino, desde os primeiros minutos, montou uma verdadeira blitz próximo a grande área adversária. Entretanto, não conseguia criar chances reais de gols, assustando apenas uma vez com Helinho, em uma cobrança de falta que passou perto da trave de Montero.

TOLIMA MELHORA E PASSA A OFERECER PERIGO

Mesmo sem chances de classificação, a equipe colombiana não estava disposta a sair de campo com mais uma derrota na chave. Sendo assim, com o relógio correndo, passou a dar mais trabalho ao sistema defensivo do Massa Bruta.

Em algumas chegadas, a que causou mais perigo aconteceu aos 17 minutos. Depois de armar um rápido contra-ataque, os mandantes acabaram perdendo a chance de abrir a contagem numa trama de Orozco e Riasco, que acabou não sendo finalizada contra o gol do camisa 18 do Red Bull.

COLOMBIANOS ABREM O PLACAR, PORÉM SOFREM O EMPATE EM SEGUIDA



Após conseguir chegar com mais frequência ao seu campo de ataque, aos 36 minutos a equipe de Hernán Oliveros marcou seu primeiro tento. Em um lançamento para a área do Red Bull, Cleiton e Caicedo chegaram a disputar a bola, que sobrou para o atacante marcar de frente para o gol.

Tentando manter a calma mesmo em desvantagem, a equipe brasileira partiu pra cima em busca de igualar o marcador novamente. E deu certo. Aos 41 minutos, Ytalo, após receber bom passe de Lucas Evangelista, chutou sem chances para o arqueiro rival, com a bola batendo na trave antes de entrar.

BRAGANTINO APERTA A SAÍDA DE BOLA

Com ambos os times voltando para a etapa final, os comandados de Maurício Barbieri estavam dispostos a conseguir a virada no placar. Nos primeiros movimentos o Braga chegou a apertar a saída de bola dos colombianos, fazendo com que o adversário ficasse preso em seu campo de defesa.

MANDANTES PASSAM A DAR MAIS TRABALHO

Ainda na busca de encontrar outro gol, os times seguiam na expectativa de conseguir espaços em campo visando as finalizações. Com isso, o Tolima, após realizar uma troca colocando Campaz no lugar de Cataño, percebeu erros de marcação por parte do Massa Bruta, e deu trabalho a Cleiton, como no chute de Caicedo, que parou nas luvas do arqueiro.

TOLIMA TEM JOGADOR EXPULSO, E BRAGANTINO APROVEITA



Vendo o relógio caminhar de forma rápida, o Red Bull ainda mantinha as esperanças em alta. Aos 28 minutos, Celis acabou recebendo o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho em seguida, desfalcando seu time em campo.

Percebendo que o rival não iria se expor muito, a equipe de Bragança Paulista não deixou barato e tratou de ir pra cima. Em duas tentativas quase que na sequência, Claudinho e Artur até que tentaram surpreender Montero, porém foi aos 35 minutos que Lucas Evangelista resolveu a situação e colocou os visitantes em vantagem no jogo. Red Bull 2 a 1.

Na reta final, apenas administrando o resultado, Maurício promoveu mais algumas trocas até os acréscimos, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo realizado no estádio Nuevo Pueblo, garantindo a equipe nas oitavas da Sul-Americana.



FICHA TÉCNICA

TOLIMA x RED BULL BRAGANTINO – FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Estádio: Pueblo Nuevo, em San Critóbal (VEN)

Data: 25 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Yackson Diaz (VEN)

Cartões amarelos: Guillermo Celis, Juan Nieto, John Naváez, Jeison Angulo (TOL) / Helinho e Léo Ortiz (RBB)

Cartões vermelhos: Guillermo Celis (TOL)

GOL: Juan Caicedo, aos 36’/1ºT; Ytalo, aos 41’/1ºT; Lucas Evangelista, 36’/2ºT

TOLIMA (Técnico: Hernán Oliveros)

Álvaro Montero, Leider Riascos, John Narváez, Anderson Angulo e Jeison Angulo; Guillermo Celis, William Parra e Juan Nieto (Junior Hernández, aos 35’/2ºT); Daniel Cataño (Campaz, aos 19’/2ºT), Yohandry Orozco (Ríos, aos 29’/2ºT) e Juan Caicedo.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ramires (Jan Hurtado, aos 33’/2ºT), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Ytalo e Helinho (Ricardo Ryller, aos 36’/2ºT).

