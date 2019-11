Nas dunas de “Star Wars”, DJs dão vida ao turismo na Tunísia

Os poderosos ritmos graves chegam até o rebanho de camelos vizinho, lasers varrem as dunas do Saara tunisiano e VIPs saborearam a vodka no que foi uma das barracas de Tatooine, o conhecido planeta do universo de Star Wars.

O festival “As Dunas Eletrônicas”, relançado neste final de semana em Ong Jmal após três anos de ausência, atraiu dezenas de DJs locais e internacionais e milhares de foliões do deserto, símbolo de um renascimento do turismo nessa região do oeste da Tunísia.

“Já tínhamos visitado Tunes, mas viemos para o festival”, disse Leopold Poignant, 22 anos, que veio de Paris para dançar em Ong Jmal e depois visitar a cidade vizinha de Tozeur.

“Há alguns grandes nomes como Adam Port e Konstantin Sibold, mas também vale pela experiência. A decoração é de Star Wars e festejar nas dunas é realmente especial”, explicou o estudante de Ciência Política.

As estruturas metálicas e cabanas onde as bebidas são vendidas não prejudicaram a decoração de evaporadores – dispositivo imaginário de captação de água – e casas arredondadas construídas para “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma”.

Ong Jmal é o mais conhecido de muitos pontos turísticos tunisinos, onde George Lucas filmou cenas da juventude dos Skywalker, em 1976 e no final dos anos 90. Os vestígios do fictício vilarejo de Mos Espa atraem dezenas de milhares de turistas todo ano.

Durante o festival, shows de luzes e a multidão reviveram o statioport onde Anakin Skywalker trabalhou antes de se tornar um Jedi.

– “Paramos para visitar” –

Aqueles que não dançavam abrigaram-se do frio e do vento em tendas berberes ou ao redor de uma fogueira. A música continuou ininterrupta até domingo à noite.

O exército e a polícia tomaram conta da área, a menos de 40 km da fronteira com a Argélia.

Entre os mais de 5.000 participantes do festival, uma grande maioria de tunisianos.

Anis El Wafi veio do sul com um grupo de pessoas observando o deserto. “Desta vez, também paramos para visitar a região”, disse o cabeleireiro de Nabeul acompanhado de amigos italianos e franceses.

A revolução de 2011 e uma série de ataques mortais que mataram dezenas de turistas em 2015 foram um duro golpe para o setor do turismo.

Desde então, as estadas no sul tendem a se limitar a viagens de um dia ao deserto, desde os grandes resorts da costa, para o desespero dos comerciantes de Tozeur.

“Os mais numerosos agora são os russos e eles só compram água”, lamentou Nagga Ramzi, um comerciante que viu sua renda despencar. “É difícil, porque aqui só tem tâmaras, para quem as possui, e turismo”.

Mas, graças a uma melhoria na segurança que permitiu um retorno maciço de turistas nos últimos dois anos, a região recebe cada vez mais eventos.

Uma maratona saariana, Ultra Mirage El Djerid, o Festival Internacional de Cinema de Tozeur e um festival de música sufi, Rouhaniyet, foram lançados.

Os hotéis estão cada vez mais completos e os turistas prolongam suas estadias.

Em 30 de outubro, o número de turistas aumentou 27% em um ano e o número de dormidas em 29%.

Hotéis estão reabrindo, as pousadas estão se multiplicando e o grupo de luxo tailandês Anantara abre no final de dezembro um palácio cinco estrelas.

Resta a esperança de que “esses turistas fiquem mais tempo” para passear, visitar o oásis e a medina, disse Salah Akkoun, que luta para ganhar a vida com sua carruagem.