Nas capitais, campanha de TV teve três vezes mais Lula do que Bolsonaro

Leonardo Rodrigues, Luiza Zequimi Leonardo Rodrigues, Luiza Zequim https://istoe.com.br/autor/luiza-zequim/ 27/10/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu em ao menos 53 propagandas eleitorais de candidatos às prefeituras de capitais na TV durante o segundo turno.

Principal cabo eleitoral de oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em ao menos 17 programas de aliados no mesmo período, de acordo com levantamento produzido pelo site IstoÉ.

+O que João Campos ganha ao fazer campanha para aliados em outras cidades

Prioridades do presidente

Lula concentrou gravações para as campanhas dos petistas Natália Bonavides, em Natal, com 16 participações; Evandro Leitão, em Fortaleza, com 14; e Maria do Rosário, em Porto Alegre, com 13.

Candidato pelo PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos contou com 11 inserções do presidente no horário eleitoral. O psolista teve o PT como principal financiador da campanha e procurou associar sua imagem à do padrinho, que teve maioria dos votos na capital paulista em 2022, mas enfrentou dificuldades para isso.

Das 11 aparições de Lula nos programas de Boulos, nove ocorreram entre os dias 11 e 16 de outubro. Depois disso, o parlamentar voltou a usar o cabo eleitoral apenas nos dias 23 e 24 de outubro, em gravações de 2 segundos.

A mudança de rota coincidiu com uma tentativa de captar eleitores indecisos e aqueles que votaram em Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado no primeiro turno, que não estão alinhados à esquerda. Para isso, o postulante acenou a empreendedores e trabalhadores autônomos e chegou a participou de uma sabatina com o ex-coach.

Ao mesmo tempo, o chefe do Planalto pôde concentrar esforços em cidades que o partido avalia ter mais chance de conquistas, como Natal e Fortaleza. Líderes em participações televisivas, Bonavides e Leitão receberam Lula para comícios que precederam avanços nas pesquisas de intenção de voto.

A deputada ficou atrás de Paulinho Freire (União Brasil) no primeiro turno, mas ganhou “novo fôlego” nas últimas semanas. Já Leitão, também em desvantagem contra o bolsonarista André Fernandes (PL), conta com o presidente para reverter o cenário em um reduto histórico da esquerda.

Embora tenha sido eleito com uma autodeclarada “frente ampla” em 2022 e agregado ainda mais legendas na distribuição de ministérios, Lula não participou das campanhas de aliados de outros partidos além do PSOL no segundo turno — como Igor Normando (MDB), em Belém, e Fuad Nomand (PSD), em Belo Horizonte.

Bolsonaristas em destaque

Bolsonaro, por sua vez, concentrou sua participação nas propagandas de Abílio Brunini (PL) em Cuiabá, com 10 aparições. Pelo aliado, o ex-presidente também fez da capital mato-grossense a “primeira parada” de suas participações em comícios no segundo turno, em 14 de outubro.

Na cidade, onde Bolsonaro teve ampla vantagem sobre Lula em 2022, o confronto do bolsonarista é contra o petista Lúdio Cabral, que por sua vez fez acenos conservadores e evitou usar o presidente na campanha.

Bolsonaro ainda apareceu quatro vezes no horário eleitoral de Fred Rodrigues (PL) em Goiânia, palco de um confronto interno na direita contra Sandro Mabel (União), candidato do governador Ronaldo Caiado (União), autodeclarado pré-candidato a presidente em 2026.

As outras participações foram divididas entre Marcelo Queiroga (PL), em João Pessoa, com duas, e Capitão Alberto Neto (PL), em Manaus, com uma. O primeiro foi ministro da Saúde de Bolsonaro durante a gestão negacionista da pandemia de covid-19.

Por outro lado, os aliados do ex-presidente em Fortaleza e Belo Horizonte, André Fernandes (PL) e Bruno Engler (PL), dispensaram o padrinho da propaganda eleitoral no segundo turno, em estratégia para amealhar eleitores que não se identificam com a direita.