Narrador morre de Covid-19 aos 48 anos e emociona apresentadora do Globo Esporte: ‘Está muito difícil’ Os clubes paranaenses Athletico, Coritiba, Londrina e Paraná, assim como a Rádio Transamérica, também prestaram homenagens ao narrador

Morreu no fim da manhã desta terça-feira o narrador da rádio Transamérica, do Paraná, Jacir de Oliveira, aos 48 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava lutando contra a doença que já vitimou mais de 510 mil brasileiros há cerca de um mês, em uma UTI, em Curitiba, no Paraná.

O Globo Esporte/PR fez uma homenagem ao narrador, e quase levou a apresentadora Janaina Castilho às lagrimas. com a voz embargada, ela falou sobre o narrador que era casado e deixa dois filhos.

– Peço desculpas pela voz embargada, mas realmente é muito difícil essa semana e o momento que a gente tá vivendo – afirmou após uma reportagem que homenageou o narrador. Veja o vídeo:

Os clubes paranaenses Athletico, Coritiba, Londrina e Paraná, assim como a Rádio Transamérica também prestaram homenagens ao narrador.

LUTO!!!! Lamentavelmente viemos informar o falecimento do narrador Jacir de Oliveira na manhã desta terça-feira (06 de julho de 2021). Obrigado por tudo, Jacir! Descanse em paz, “Homem do Tá Lá!!!”. pic.twitter.com/I3xYFC1rcs — Transamérica Esportes Curitiba (@TEsportes) July 6, 2021

Nota de falecimento – Jacir de Oliveira https://t.co/eKkhOt4TDR pic.twitter.com/bc25LR1CuN — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 6, 2021

Nesta terça-feira (06) o esporte paranaense lamenta a partida do narrador Jacir de Oliveira, em decorrência das complicações da Covid-19. O Coritiba lamenta a morte do profissional, que por muitas vezes narrou momentos de glória do Coxa!

Desejamos força aos familiares e amigos pic.twitter.com/t0JxZEPnWy — Coritiba (@Coritiba) July 6, 2021

Infelizmente perdemos mais uma grande pessoa para a Covid-19. Depois de lutar por mais de 30 dias, o brilhante narrador Jacir de Oliveira, da rádio @TEsportes, nos deixou nesta manhã. À família, amigos e fãs todo nosso sentimento e solidariedade neste momento de dor. pic.twitter.com/fAS4Y4u1HY — Paraná Clube (@ParanaClube) July 6, 2021

NOTA DE PESAR!

O LEC lamenta o falecimento do narrador esportivo Jacir de Oliveira, da @transamericacwb Jacir foi o responsável por uma das narrações mais emocionantes dos últimos anos em partidas do Tubarão! Nossas condolências à família, amigos e a Rádio Transamérica! pic.twitter.com/szzlXYxOUJ — Londrina E C (@LondrinaEC) July 6, 2021

