Narrador João Guilherme revela ‘apreensão’ com fusão de ESPN e Fox Sports: ‘Rola uma insegurança’ Narrador dos canais esportivos do grupo Disney disse que ficou 'vivendo expectativa' quando compra da Fox Sports foi anuncia

O narrador dos canais esportivos do grupo Disney João Guilherme falou um pouco sobre a fusão entre a ESPN e Fox Sports. O locutor, que era da grade da Fox Sports e continuou em ambos canais com o novo sistema, disse que existiu uma apreensão em meio às mudanças mas que está gostando da nova experiência.

– A gente começou o trabalho na Fox Sports em 2012 e foi se estabelecendo. Em 2018, começou a informação de que a Disney ia comprar a Fox. Então ficamos anos vivendo essa expectativa. Para quem teve sequência de trabalho, está sendo uma experiência muito legal, são dois dos maiores grupos de mídia do mundo que agora são um só. Isso traz muitas possibilidades – começou o narrador durante o “Flow Sport Club”.

– No momento da fusão não passou nada! Rola sempre uma insegurança. A partir do momento que você trabalha numa empresa em que está sendo incorporado, não sabe o que as pessoas desta empresa pensam de você. as a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal de nove anos na Fox, principalmente com a Libertadores, e a ESPN achou interessante manter uma parte dessa equipe. Mas deu uma apreensão, sim – completou João Guilherme.

No último final de semana, os canais esportivos do grupo Disney lideraram a audiência da TV paga com a transmissão exclusiva de partidas de futebol internacional.

