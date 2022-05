Narrador exclui conta nas redes após atacar torcedores do Flamengo Sérgio Maurício, da Band, chamou Rubro-Negros de 'duros' e 'favelados' em transmissão

O narrador Sérgio Maurício, da Band, causou polêmica ao criticar a torcida do Flamengo no último final de semana. Durante transmissão da Fórmula 1, o locutor chamou torcedores Rubro-Negros de ‘duros’ e ‘favelados’. Após o vídeo viralizar nas redes, o profissional excluiu perfil no Twitter.





+ Zicou? Coutinho marca contra o City, e narrador da ESPN se empolga ao citar o Liverpool



– Para tudo que eu estou vendo uma bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo! É miragem ou eu vi mesmo a bandeira do Botafogo. Aí meu coração arrebenta. Vá para o inferno. Vê se tem Flamenguista lá? Tudo duro e favelado – comentou Sérgio Maurício.

+ Richarlison posta meme com Henry e web aponta provocação ao Liverpool pelo vice da Premier League



A repercussão do vídeo causou revolta dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Vice-presidente jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee cobrou posicionamento da Band. Em contato com o L!, a assessoria disse que a Band ainda tinha posicionamento para o caso.

+ Paulo Sousa expõe Diego Alves: lembre episódios que sacudiram o Flamengo desde 2020



– Inaceitável que um jornalista que vive do esporte trate a torcida do Flamengo de forma preconceituosa, deselegante e totalmente fora de padrão técnico e social. Antes de cogitar qualquer atuação jurídica, temos que esperar uma atuação da Band – escreveu Dunshee.

E MAIS:

E MAIS: