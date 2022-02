Narrador da Globo declara torcida para o Palmeiras na final do Mundial: ‘Merece estar onde está’ Profissional revelou que grande parte da família torce para o Alviverde, que encara o Chelsea na decisão, neste sábado, ás 13h30 (horário de Brasília)

A ansiedade começa a tomar conta dos torcedores palmeirenses para a final do Mundial de Clubes, neste sábado, contra o Chelsea. Um dos principais narradores da Rede Globo, Gustavo Villani, revelou que estará na torcida pelo título do Alviverde. O locutor também falou sobre o momento do clube nos últimos anos.

– Amigos palmeirenses do meu coração, meu pai, irmão, tios, primos, boa sorte. Estou aqui na torcida. Estou mandando essa mensagem na véspera, porque eu sei que no dia do jogo ninguém me vê, nem ouve, tamanha a tensão, que já toma conta de mim, indiretamente. Não vejo a hora da bola rolar – disse Villani, antes de complementar:

– Palmeiras merece estar onde está, não podemos perder isso de vista. É franco-atirador porque já passou da semifinal, fez o papel dele. O clube está equilibrado, na base, no profissional, na diretoria, nas finanças, conexão com a torcida. O Chelsea é um grande time, com jogadores de várias seleções, com investimento muito alto, mas tô com vocês, na torcida – emendou o narrador.

