Narração sem nome de atletas do Fla na FluTV seria ordem da diretoria; veja opinião de especialistas Torcedores e jornalistas sentiram 'clubismo' em cobertura na televisão do clube. Para alguns, a ação é legítima, mas teve quem reclamasse : 'Transmissão é para tricolores'

Após todo uma confusão pré-jogo quanto a transmissão do duelo entre Fluminense e Flamengo, nesta quarta-feira, pela final da Taça Rio, no Maracanã, a exibição da partida pela “FluTV” finalmente aconteceu. E os números de audiência foram recordes. Contudo, a exibição do canal do clube dividiu os torcedores e especialistas.

Nas redes sociais, muitos torcedores ironizaram a narração da partida, que chegou a ser classificada como sonolenta por alguns e chamou a atenção por não nomear em diversas divididas ou em momentos do jogo os nomes dos atletas adversários. Quando a bola estava com o Flamengo, era momento de chamar os anúncios da “FluTV”.

Segundo o “UOL”, a orientação de evitar nomes dos atletas seria uma ordem dos diretores do clube, que imaginaram uma transmissão mais próxima ao torcedor do Tricolor. O narrador Anderson Cardoso até comentava o nome dos atletas do Rubro-Negro, mas raramente, em momentos de ataque. Isto incomodou os flamenguistas que assistiam pela “FluTV”.

Veja abaixo o que disseram o jornalistas sobre as coberturas esportivas dos times em lives:

Equipe da FLU TV está lá para fazer narração para um time só mesmo… Uma transmissão de torcedor – até que estão contidos . Não é culpa deles se, de repente, viraram a única opção. — André Rizek (@andrizek) July 9, 2020

Mauro Cezar resumiu bem essa história das transmissões em TV de clubes pic.twitter.com/7VrLFyy0V4 — joão abel (em ) (@joaoabel_) July 9, 2020

Ridículo demais o narrador da Flu TV evitar os nomes dos jogadores do Flamengo. Fica mudo quando o rubro-negro toca a bola. — Renato M. Prado (@RMPoficial) July 9, 2020

Conceitualmente, vivemos uma novidade. Hoje, Anderson é narrador do Fluminense, da FluTV. Não é funcionário de uma empresa de comunicação. A transmissão, em essência, é para tricolores. Tem todo meu respeito. Gostemos ou não, está lá para trabalhar. — Gustavo Villani (@gustavovillani) July 9, 2020

E MAIS:

E MAIS:

Veja também