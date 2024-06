Narendra Modi reivindica vitória nas eleições na Índia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

NOVA DELHI, 4 JUN (ANSA) – O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reivindicou nesta terça-feira (4) nas redes sociais sua vitória nas eleições para cumprir um terceiro mandato.

O chefe de governo expressou gratidão pelo apoio da população que contribuiu para o triunfo da Aliança Democrática Nacional (NDA).

“As pessoas depositaram a sua fé na NDA pela terceira vez consecutiva. Este é um momento sem precedentes na história da Índia”, afirmou Modi.

Apesar do triunfo do premiê, que viu seu partido conquistar a maioria dos 543 assentos do Parlamento, segundo as projeções da imprensa local, os números ficaram aquém dos 272 necessários para obter maioria.

Com isso, o Partido Bharatiya Janata (BJP) necessitará de membros da sua aliança para formar um governo.

A Comissão Eleitoral da Índia revelou que 642 milhões de pessoas votaram em 44 dias e sete fases eleitorais. As eleições no país são consideradas as maiores do mundo. (ANSA).