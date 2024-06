Narcotraficantes colombianos afundam submarino e sua carga em frente à costa da Espanha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2024 - 16:28 Para compartilhar:

Quatro traficantes colombianos afundaram o submarino em que estavam e a carga que transportavam ao largo da costa da Espanha, após terem sido localizados por agentes aduaneiros, informou a polícia em um comunicado conjunto nesta quarta-feira (26).

Os tripulantes foram resgatados pelos agentes aduaneiros após deliberadamente afundarem sua embarcação a 280 milhas náuticas (cerca de 500 km) da costa sul da Espanha, conforme o documento.

Agentes patrulhando o mar avistaram na terça-feira este semissubmersível de 20 metros, um tipo de “narcoembarcação” cada vez mais utilizado por traficantes, que usam toda sua criatividade para encontrar novas formas de transportar drogas discretamente.

Quando o barco da alfândega se aproximou do semissubmersível, os quatro tripulantes abriram “as válvulas de fundo e [subiram] à superfície para se colocarem em segurança”.

“O semissubmersível inundou-se em minutos e afundou com sua carga no fundo do mar. Os quatro tripulantes colombianos foram resgatados e detidos”, detalhou o comunicado.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de drogas na Europa, devido aos seus estreitos laços com a América Latina e à sua proximidade com o Marrocos.

mig/lpt/hgs/eg/jb/ic