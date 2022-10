Narcotraficante ‘El Chapo’ pede libertação ou novo julgamento

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2022 - 22:25 Compartilhe

O traficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán apresentou uma nova moção à Justiça dos Estados Unidos para que anule a decisão que o condenou à prisão perpétua por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 2019, ou que haja um novo julgamento, segundo um documento judicial.

No documento firmado pelo próprio El Chapo em 6 de setembro e tornado público pelo tribunal esta semana, o réu pede “desestimar a acusação, ordenar um julgamento ou programar uma audiência de provas” ao alegar que seu “direito à assistência efetiva de um advogado foi negado”.

O maior traficante na história do México baseia seu novo recurso no fato de que seu advogado lhe ofereceu uma “assistência ineficaz” ao não pedir para inspecionar diante de uma câmera os documentos que foram apresentados ao México para fundamentar o pedido de extradição.

As autoridades mexicanas permitiram, segundo ele, que fosse julgado no Brooklyn, e não no Texas ou na Califórnia, como havia sido estipulado no pedido de extradição.

“Esta omissão violou os direitos do peticionário na apelação e o impediu de apresentar um expediente adequado em apoio da impugnação” das condições de extradição, diz o documento.

Além disso, apesar das probabilidades escassas de que ele fosse absolvido, o advogado tampouco fez “qualquer esforço” para “garantir um tratamento favorável através de uma negociação”, o que privou El Chapo de um “julgamento justo”.

Esta não é a primeira vez que o narcotraficante recorre de sua condenação. Um dia depois do anúncio de sua sentença, a defesa pediu um novo julgamento alegando que o realizado em 2019 foi marcado “por um excesso desenfreado e pela extrapolação de poderes, tanto do governo como do sistema judicial”.

Em 25 de janeiro deste ano, a Corte de Apelações confirmou a prisão perpétua para El Chapo imposta pelo juiz Brian Cogan, ao concluir que o julgamento realizado na corte federal do Brooklyn, que durou três meses, foi “diligente e justo”.

El Chapo foi considerado culpado dos 10 crimes dos quais era acusado pela Justiça americana, entre eles narcotráfico, lavagem de dinheiro e uso de armas de fogo. Em 18 de julho de 2019, a Justiça o condenou à prisão perpétua, pena que ele cumpre na prisão de segurança máxima ADX Florence, situada no deserto montanhoso do estado do Colorado.

A Justiça dos Estados Unidos o acusou de ter introduzido no país, durante 25 anos, 1,44 tonelada de pasta de cocaína, 222 kg de heroína, quase 50 toneladas de maconha e “quantidades” de metanfetaminas.

