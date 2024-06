Narcisismo: desmascarando o transtorno e superando seus impactos com Taryana Rocha

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 06/06/2024 - 17:35 Para compartilhar:

O narcisismo, um transtorno de personalidade que se caracteriza por uma autoestima exagerada, necessidade excessiva de admiração e falta de empatia, pode causar impactos negativos em diversos aspectos da vida.

No PodMais desta semana, Mara Ferraz recebe Taryana Rocha, manauara que transformou a dor de uma criação narcisista em cura, discutindo esse tema complexo e oferecendo ferramentas para lidar com o narcisismo no dia a dia.

Taryana Rocha, psicanalista experiente no tratamento de pessoas que sofrem com o transtorno narcisista de personalidade, destaca a importância de reconhecer o erro e assumir a responsabilidade por nossas ações:

“Quando você assume o erro, significa que aquele caminho para atingir um objetivo não serve”, explica Taryana. “Ao reconhecer o erro, você pode analisar o caminho e dizer: ‘Ah, ele é um erro, então vou desistir dele e tentar outra coisa”‘.

Lidar com o narcisismo pode ser um desafio, mas com as ferramentas e informações certas, é possível superar relacionamentos difíceis e construir uma vida mais saudável e gratificante.

Assista ao episódio completo do PodMais, e compartilhe com seus amigos e familiares que possam passar por esse espectro, ou lidar com ele.