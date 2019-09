Narcisa Tamborindeguy posta foto em hospital e preocupa os fãs

Narcisa Tamborindeguy assustou seus seguidores na manhã desta terça-feira ao postar em sua rede social uma foto no hospital com a seguinte legenda: “a vida é um sopro”. Nos comentários da imagem, muita gente se perguntava o que havia acontecido com a socialite. A coluna explica: Narcisa está com pneumonia, passou quatro dias internada no hospital Samaritano e já está de alta. Para os amigos, ela brinca que foi tratada como uma estrela no hospital. Ai, que loucura!