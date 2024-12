Napoli vence Venezia e encosta na Atalanta na liderança

NÁPOLES, 29 DEZ (ANSA) – O Napoli derrotou o Venezia neste domingo (29) por 1 a 0, em casa, e encerrará o ano de 2024 empatado com a Atalanta na liderança da Série A, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

O único gol do jogo foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, quando Raspadori aproveitou falha da zaga adversária em cruzamento de David Neres e só finalizou para a rede. Atalanta e Napoli têm agora 41 pontos em 18 rodadas, porém a “Deusa” leva vantagem no confronto direto e no saldo de gols. Já a Inter aparece em terceiro lugar, com 40, porém tem um jogo a menos – a partida contra a Fiorentina adiada por causa do mal súbito sofrido por Edoardo Bove, meio-campista da Viola.

O Venezia, por sua vez, é o vice-lanterna da Série A, com 13 pontos. (ANSA).