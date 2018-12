Napoli vence SPAL e se aproxima da líder Juventus

O Napoli (2º) venceu neste sábado por 1 a 0 o SPAL (16º), gol do zagueiro espanhol Raúl Albiol, e se aproximou provisoriamente a cinco pontos da líder Juventus, que entra em campo na última partida do dia contra a Roma (9ª).

Os napolitanos somaram a quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano e colocam certa pressão na Juve, que caminha a passos largos rumo a um oitavo título seguido na Itália.

Albiol, ex-zagueiro do Real Madrid, marcou o gol da partida aproveitando de cabeça um escanteio cobrado pelo belga Dries Mertens (45+1).

Na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, a Lazio, que estava a cinco rodadas consecutivas sem vencer, reencontrou o caminho das vitórias ao superar por 3 a 1 o Cagliari (14º) e assumiu a quarta posição, superando o Milan (5º), derrotado em casa por 1 a 0 pela Fiorentina (7ª).

Nas outras partidas desta 17ª rodada do Campeonato Italiano, que será toda disputada neste sábado, o destaque foi a vitória do Genoa (13º) por 3 a 1 sobre o Atalanta (10º), com direito a um gol do artilheiro do Calcio, o polonês Krzysztof Piatek. O atacante soma 13 gols na temporada, dois a mais que o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

A Sampdoria (6ª) entrou na zona de classificação à Liga Europa ao vencer por 4 a 2 fora de casa o Empoli (15º), enquanto Udinese (17º) e Frosinone (19º), duas equipes que brigam contra o rebaixamento, empataram em 1 a 1.

— Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Lazio – Cagliari 3 – 1

Sassuolo – Torino 1 – 1

Napoli – SPAL 1 – 0

Milan – Fiorentina 0 – 1

Udinese – Frosinone 1 – 1

Genoa – Atalanta 3 – 1

Empoli – Sampdoria 2 – 4

(15h00) Parma – Bologna

Chievo – Inter

(17h30) Juventus – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 46 16 15 1 0 33 8 25

2. Napoli 41 17 13 2 2 34 14 20

3. Inter 32 16 10 2 4 28 13 15

4. Lazio 28 17 8 4 5 25 20 5

5. Milan 27 17 7 6 4 24 19 5

6. Sampdoria 26 17 7 5 5 29 21 8

7. Fiorentina 25 17 6 7 4 25 17 8

8. Sassuolo 25 17 6 7 4 27 23 4

9. Roma 24 16 6 6 4 29 22 7

10. Atalanta 24 17 7 3 7 31 23 8

11. Torino 23 17 5 8 4 20 18 2

12. Parma 21 16 6 3 7 16 21 -5

13. Genoa 19 17 5 4 8 25 34 -9

14. Cagliari 17 17 3 8 6 16 23 -7

15. Empoli 16 17 4 4 9 22 33 -11

16. SPAL 16 17 4 4 9 14 25 -11

17. Udinese 14 17 3 5 9 14 23 -9

18. Bologna 12 16 2 6 8 13 24 -11

19. Frosinone 9 17 1 6 10 12 36 -24

20. Chievo 4 16 0 7 9 12 32 -20

